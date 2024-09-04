九州暑中特集

・イズミ、西友の九州69店を買収 エリア内再編加速　売上1兆円到達が目前　強み生かす店舗運営
・ロピア、福岡5店舗目を出店予定　出店網拡大に伴う課題も
・リテールパートナーズ　グループ業績が改善　シナジー効果見出せるか

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〈九州エリア流通概況〉 増収進むも利益落ち込む　経費負担どう抑える？

・百貨店の業績格差広がる　利益捻出策を模索
・九州・沖縄100億円企業ランキング　企業数・売上ともに前年越え　コロナ禍からの価格転嫁

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・J-オイルミルズ　九州支店長　児玉仁志氏　付加価値を軸とした提案　おいしさ×健康×低負荷
・味の素　九州支社長　岡村由紀子氏　支社売上総計で前年越え　エリア特性を活かす施策
・テーブルマーク 九州支社長　川北計氏　差別化に重きを置く販促　さらなる需要喚起策に注力
・ニチレイフーズ 九州支社長 増田裕文氏　主力商品を軸に販促強化　フードロス対策にも注力
・カゴメ 九州支店長　若月洋一氏　健康寿命の延伸に貢献　野菜摂取の必要性を啓発
・ポッカサッポロフード&ビバレッジ　九州支社長 北山淳氏　幹を太くする活動を継続　主力商品の磨き上げ図る
・日清オイリオグループ　九州支店長 庄司圭吾氏　付加価値商品の拡販進む　課題解決型の提案を継続
・理研ビタミン 福岡支店長 加藤史靖氏　業態別提案でニーズ深耕　生活変化に対応する提案

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