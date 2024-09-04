・イズミ、西友の九州69店を買収 エリア内再編加速 売上1兆円到達が目前 強み生かす店舗運営

・ロピア、福岡5店舗目を出店予定 出店網拡大に伴う課題も

・リテールパートナーズ グループ業績が改善 シナジー効果見出せるか

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〈九州エリア流通概況〉 増収進むも利益落ち込む 経費負担どう抑える？

・百貨店の業績格差広がる 利益捻出策を模索

・九州・沖縄100億円企業ランキング 企業数・売上ともに前年越え コロナ禍からの価格転嫁

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・J-オイルミルズ 九州支店長 児玉仁志氏 付加価値を軸とした提案 おいしさ×健康×低負荷

・味の素 九州支社長 岡村由紀子氏 支社売上総計で前年越え エリア特性を活かす施策

・テーブルマーク 九州支社長 川北計氏 差別化に重きを置く販促 さらなる需要喚起策に注力

・ニチレイフーズ 九州支社長 増田裕文氏 主力商品を軸に販促強化 フードロス対策にも注力

・カゴメ 九州支店長 若月洋一氏 健康寿命の延伸に貢献 野菜摂取の必要性を啓発

・ポッカサッポロフード&ビバレッジ 九州支社長 北山淳氏 幹を太くする活動を継続 主力商品の磨き上げ図る

・日清オイリオグループ 九州支店長 庄司圭吾氏 付加価値商品の拡販進む 課題解決型の提案を継続

・理研ビタミン 福岡支店長 加藤史靖氏 業態別提案でニーズ深耕 生活変化に対応する提案

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