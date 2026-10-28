ニチレイフーズ お弁当商品でファンと交流 冷食の魅力をともに楽しむ

ニチレイフーズは10月6日、ファンとつながる企業活動「ニチレイほほえみテラス」の一環でイベント「お弁当ミーティング」を本社で開催。当日は午前・午後のトータルで約40人の一般消費者が参加。お弁当商品の開発・生産を担当する社員ら12人と交流した。

「ニチレイほほえみテラス」は、冷凍食品のファンとおいしさ・魅力をともに楽しみ、つながりを深めることが目的。WEB上での交流に加え、「本格炒め炒飯」「今川焼」などをテーマにリアルイベントも行ってきた。

今回の主役はお弁当用商品。「ニチレイのお弁当にGood！」シリーズの「ミニハンバーグ」と「パリパリの春巻」の開発担当者が登壇し、製造ラインの動画をみせながらおいしさの秘密やこだわりを紹介した。

試食ではお弁当用の定番品を中心に、人気商品「今川焼（ミルキー）」なども含む16種類を提供。参加者はイベント用に準備されたオリジナルの弁当箱に思い思いの食材を詰めて味わった。

次いでグループワークを実施。参加者から「もっと大容量の商品が欲しい」「本格的な味わいにして欲しい」などの商品アイデアも寄せられた。

同社は「お弁当作りを日々続けるのは大変なこと。それをサポートできるような商品を開発していきたい」と話した。