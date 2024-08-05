かんぴょう特集

「栃木のかんぴょう」看板守れ

・相場高続くも農家離れ進む
・生産維持に産地躍起　今年は豊作期待
・生産者の育成が課題　販売分確保へ自助努力を　栃木県干瓢商業協同組合理事長　毛塚安彦氏

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北大西洋の豊かな海が育むアイリッシュシーフード 8月5日はパン粉の日

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