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イオン、営業収益・営業利益が過去最高 「トップバリュ」や総合スーパーの収益構造改革など奏功

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イオンの前期（2月期）連結業績は、売上高にあたる営業収益、営業利益と経常利益が過去最高を更新した。
イオンの前期（2月期）連結業績は、売上高にあたる営業収益、営業利益と経常利益が過去最高を更新した。

イオンの前期(2月期)連結業績は、売上高にあたる営業収益、営業利益と経常利益が過去最高を更新。営業収益と全ての段階利益は3期連続で増収増益となった。 「トップバリュ」などPBへの注力やGMS(総合スー…

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