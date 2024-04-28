看板商品は生地から手作りしているクラフティ 南仏をイメージした「喫茶室ルノアール」の新業態が開業 女性層に照準

銀座ルノアールは今期(3月期)、原点である「喫茶室ルノアール」を中核とした喫茶事業に改めて注力し、女性層など新規顧客獲得に向けて「喫茶室ルノアール」の新業態を展開していく。 4月18日、取材に応じた猪…