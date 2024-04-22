近畿版

・平和堂　東海地区は出店20周年　500億円が視野に
・近鉄百貨店　「両輪」の構造改革で収益改善　ハルカスと郊外店、二極戦略　梶間新社長「地域に役立つ施設に」
・国分西日本　フードサービスと低温事業を拡大　前期、過去最高業績

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