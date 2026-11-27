マミーマートホールディングスは、3か年の中期経営計画（27～29年）を始動させた。最終29年9月期の定量目標は営業収益3300億円（26年9月期2311億円）、経常利益率3.5％（同3.8％）、純利益80億円（同55億円）。成長投資を継続し、「圧倒的地域No.1店舗の確立」「収益力・生産性の強化」「人財力と実行力の向上」を推進する。

前中計（24～26年）では売上・利益の財務目標を達成した。岩崎裕文社長は「2つの業態（『生鮮市場TOP！』『マミープラス』）を確立できた。お客様の来店動機となる商品力の強化も進んだ」と評価した。

1店舗当たりの売上高は19億円から約25億円にアップ。既存の「マミーマート」の伸びが若干遅れているものの、主力の「生鮮市場TOP！」は約35億円と好調だ。

新中計では引き続き「圧倒的地域No.1店舗の確立」を追求。各店舗において、商圏内の主要カテゴリーでシェアトップを実現するため商品開発に注力。年間500品もの商品化と市場検証を通じ、生鮮・惣菜を中心にディスティネーションアイテムを継続的に育成する。

プライベートブランド（PB）も強化。現状の販売比率はCGC製品を含めて17.5％だが、中計期間中に約20％まで引き上げる。また、自社PBは来春にも刷新を計画。

「価格対応にも取り組みつつ、ファンづくりにつながるようなPBを目指す」（岩崎社長）。

出店は年間8～10店舗を継続。中計最終年度は「生鮮市場TOP！」を中心に120店舗体制（前9月期93店舗）を想定。地盤の埼玉を強固にしながら、今後は神奈川への出店を加速し、関東一円に店舗網を拡大する。

一方、前中計で生産性の向上は目標に届かず課題を残した。新中計は労働生産性を二ケタ以上、1人当たり1000万円（前期末887万円）の目標を掲げる。

その達成に向けて、今期はAIデータ統合基盤を導入する。店舗・物流・製造・管理など各部門と連動して活用を進める。

インフラ投資も強化する。将来的な店舗網拡大を見据え、来期は第3工場が稼働し商品供給力がアップする。次期中計はさらに第4工場や新物流センターの建設を見込む。

長期目標では35年頃までに1兆円企業への飛躍を掲げる。うちオーガニックな成長で5000億円とし、残り半分はM＆Aも選択肢とする。「当社業態の強みを水平展開できることが望ましい」（岩崎社長）との考えだ。