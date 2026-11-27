中部地盤の酒食品卸・秋田屋は11月11日、名古屋東急ホテルで「ワイン＆リカーフェスティバルVol.20」を開催した。当日は計200種類以上のワインやウイスキー、スピリッツが集結。約500人が来場し、様々な酒や食事とのマリアージュ、ステージイベントなどを楽しんだ。

会場では、ワイナリー、インポーター、蒸留所など約35社がブース出展。プレミアムワインの有料試飲コーナーや日本ホテルバーメンズ協会（HBA）のバーテンダーが「秋の彩り」をテーマに考案した創作カクテル（6種）コーナーなどを展開した。

節目の20回目を記念し、今年は二つの目玉企画を用意。一つは、プレミアム有料試飲で高額ワインの「シャトー ル・パン 2011」が登場。もう一つは、新たに「名古屋めしに合う日本ワイングランプリ」を立ち上げ、その第1回目を開催した。

開会あいさつで秋田屋の浅野弘義社長は「近年、日本のワインは目覚ましく品質が向上している。そして世界からも称賛される状況が続いている。ワインのコンテストというと、だいたいがワイン単体で香りや味を審査するものがほとんどだが、ワイン単体の評価と料理との相性は必ずしもイコールではないとわれわれは考えている。今回は名古屋の食文化と日本ワインを合わせて、新たな魅力を発信したいと思っている」と語った。

「名古屋めしに合う日本ワイングランプリ」第1回のテーマには「味噌かつ」を選定。日本全国から60種類（泡白・泡ロゼ・白・ロゼ・オレンジ・赤）の日本ワインがエントリー。審査の結果、「岩の原ワイン 善 ロゼ」（新潟県、岩の原葡萄園）が最高金賞に輝いた。また、チャリティー有料試飲の売上は、名古屋城天守閣復元の寄附金として寄附。浅野社長から広沢一郎名古屋市長に目録が贈呈された。