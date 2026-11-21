関西の地域卸連合、R-netは11日、大阪市の天王殿で情報交換会を開催。メンバー社7社、メーカー49社から合わせて75人が参加した。

酒井修司社長（大楠屋社長）があいさつに立ち「この会はメーカーの皆さまとわれわれが情報交換し、親睦を深めるのが目的。今日は商品部会のメンバーも揃っているので、何でも言ってもらいたい」と話した。今年5月に共栄（和歌山市）が事業を停止しメンバーは7社となったが、「業績は好調に推移し、残った企業も元気が良い。M＆Aにも積極的で心強い」と強調。

続いて監査役の大物・日阪俊典社長が「R-netの企業は多くの販売チャネルを持っている。多種多様な取り組みができる企業が揃っており、団結力も強い。引き続きご支援をお願いしたい」と呼びかけた。

来賓を代表し、あいさつした日清食品大阪支店の松井隆行支店長は「今はワントゥワンマーケティングと言われ、CMを流しコンビニに導入されればオーケーという時代ではない。だからこそ、R-netの皆さまの売る力に期待している」と述べた。

R-netの主力事業である共同企画販売は今期105本、売上高は前年比120％を見込んでいる。

酒井順平商品部長（大楠屋営業部長）は「来年は必ず120本を達成する。そのためにはメーカーの皆さまに企画内容を理解し、協力してもらうことが大切」と力を込めた。

なお、今回の売上増に寄与したメーカーとして最優秀賞にネスレ日本、優秀賞にアサヒ飲料とサントリーフーズ、井村屋が選ばれ、7月の熊本地震で大きな被害を受けたにもかかわらず、例年通り企画を実施した五木食品に特別賞が授与された。