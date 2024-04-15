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ビタミン炭酸飲料「マッチ」高校生に寄り添う施策を強化　共感・体感へ“高校生サンプリング”全国50万人規模で再開

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左から「マッチ」本体（オリジナル）「マッチ パインソーダ」「マッチゼリー」
左から「マッチ」本体（オリジナル）「マッチ パインソーダ」「マッチゼリー」

　大塚食品はビタミン炭酸飲料「マッチ」でメインターゲットである高校生に寄り添う施策を強化し勢いを加速させる。 　3月5日発表した小林一志製品部部長は、同社の飲料ブランドの中で引き続き「マッチ」を重点ブ…

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