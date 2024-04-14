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「お～いお茶」（600mlPET）160円→180円　飲料・ティーバッグなど207品を価格改定　10月1日から　伊藤園

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「お～いお茶」（2LPET）、「健康ミネラルむぎ茶」（650ml）
「お～いお茶」（2LPET）、「健康ミネラルむぎ茶」（650ml）

　伊藤園は4月11日、ドリンク製品171品、リーフ製品36品の計207品のメーカー希望小売価格および出荷価格を今年10月1日から改定することを発表した。 　エネルギー費や物流費・人件費の高騰といったコ…

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