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セブン‐イレブン、基本商品の磨き込みを徹底　 背景に業態超えた中食の競争激化や“経済性志向が健康志向を上回る”食の志向の変化

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セブン‐イレブンの惣菜売場
セブン‐イレブンの惣菜売場

　セブン-イレブン・ジャパンは基本商品の磨き込みを徹底していく――。 　3月27日、商品政策の記者説明会で青山誠一取締役常務執行役員商品戦略本部長兼商品本部長が冒頭の方向性を明らかにした。 　中食がコ…

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