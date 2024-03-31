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マクドナルド、ハッピーセットのおもちゃ「ドラえもん」の1種類 を自主回収

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「ドラえもんとチューバのふえ」チューバの内部の部品（真ちゅう製・スズメッキ 2ミリ×9ミリ×0.3ミリ）が外れる可能性があるという。
「ドラえもんとチューバのふえ」チューバの内部の部品（真ちゅう製・スズメッキ 2ミリ×9ミリ×0.3ミリ）が外れる可能性があるという。

　日本マクドナルドは3月29日、3月15日から3月18日にかけて全国のマクドナルド店舗で販売したハッピーセット「ドラえもん」第1弾の4種類のうちの一つ「ドラえもんとチューバのふえ」を自主回収すると発表…

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