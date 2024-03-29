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ファミリーマート、月例給を1万5200円アップ　全本社社員約4300人を対象

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　ファミリーマートは3月26日、2024年3月度から全本社社員約4300人を対象に、ベースアップを柱として定期昇給と合わせて月例給を約4.3％（1万5200円）アップすることを明らかにした。 　24年…

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