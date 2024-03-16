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「ネスカフェ」紙素材製品“変えずに”大刷新　幅広い密閉容器への詰め替えを訴求する新コミュニケーション展開

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新たに幅広い密閉容器への詰め替えを訴求
新たに幅広い密閉容器への詰め替えを訴求

　ネスレ日本はアルミ箔不使用・紙素材の詰め替え用製品「ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック」のパッケージ形状や素材を変えずに大刷新する。 　これまで「ネスカフェ」ビン製品への詰め替え用と…

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