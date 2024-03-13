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ファミリーマート「生しっとりパン」発売から15日間で累計500万食突破

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「白生コッペパン(カスタード＆ホイップ)」 （ファミリーマート）
「白生コッペパン(カスタード＆ホイップ)」 （ファミリーマート）

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