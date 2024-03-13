アイリッシュ グラスフェッドビーフ＆ラムのおいしさ伝える 広尾のイタリアンレストランでキャンペーン

アイルランド政府食糧庁Bord Bia（ボード・ビア）と東京・広尾のイタリアンレストラン「LA BISBOCCIA」（ラ・ビスボッチャ）は「アイリッシュ グラスフェッドビーフ＆ラム キャンペーン202…