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ローソン価格据え置きで「和風シーチキンマヨネーズおにぎり」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり」発売

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「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり」
「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり」

　ローソンは13日、価格据え置きで定番品「和風シーチキンマヨネーズおにぎり」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり」を発売開始した。 　計19品を対象に価格据え置きで重…

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