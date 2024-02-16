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ラムネ・シャンメリー・焼酎割り用飲料などを作れるのは中小企業だけ　飲料団体が分野調整法を周知徹底

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中小企業の焼酎割り用飲料（サワー関連商品）の一部
中小企業の焼酎割り用飲料（サワー関連商品）の一部

　ラムネ・シャンメリー・瓶詰コーヒー飲料・瓶詰クリームソーダ・ポリエチレン詰め清涼飲料・焼酎割り用飲料の6品種は、中小清涼飲料製造企業特有の生産分野と宣言されている。 同宣言は1977年に施行された分…

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