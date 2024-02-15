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ローソン価格据え置きで「香ばしい焼きそばパン」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！焼きそばパン」13日から発売

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「盛りすぎ！焼きそばパン」
「盛りすぎ！焼きそばパン」

　ローソンは13日から、価格据え置きで定番品「香ばしい焼きそばパン」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！焼きそばパン」を発売している。 　計19品を対象に価格据え置きで重量を約47％増量する「盛りす…

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