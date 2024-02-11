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ローソン価格据え置きで「プレミアムロールケーキ」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」5日から発売

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「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」
「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」

　ローソンは5日から、価格据え置きで定番品「プレミアムロールケーキ」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」を発売している。 　計19品を対象に価格据え置きで重量を約47％増量す…

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