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コカ・コーラ「Qoo（クー）」ブランドのゼリー飲料「ぷるんぷるんQoo」が好調な理由

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「ぷるんぷるんQoo」
「ぷるんぷるんQoo」

　コカ・コーラシステムが販売する「Qoo（クー）」ブランドのゼリー飲料「ぷるんぷるんQoo」が好調に推移している。 　同商品は、高品質な果汁を含むゼリー飲料。カルシウム・鉄分・ビタミンDを配合し、カロ…

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