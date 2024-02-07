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スパイス協会 「業界の使命を愚直に」岡田理事長

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岡田博之理事長（全日本スパイス協会）
岡田博之理事長（全日本スパイス協会）

全日本スパイス協会は1月26日、都内で新春賀詞交歓会を開催した。岡田博之理事長（カネカサンスパイス社長）は冒頭のあいさつで、2024年について「波乱のスタート」とする一方、「われわれ食品業界は地に足を…

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