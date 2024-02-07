「カレー・オブ・ザ・イヤー」決定 都内で授与式

カレー総合研究所が運営するカレー大學は「カレー・オブ・ザ・イヤー2024」全10部門の受賞商品・企業を発表した。発表・授与式は「カレーの日」当日の1月22日に都内で開かれた。
各部門の受賞商品・企業は次の通り。
【カレールウ部門】「X-BLEND CURRY（クロスブレンドカレー）〈甘口〉〈中辛〉」（ハウス食品）
【レトルトカレー部門】「スパイス欧風カレー」（スパイス欧風カレーを販売する全メーカー）
【カレーパウダー部門】該当なし
【外食カレー店部門】「スパイス欧州カレー提供店」（スパイス欧風カレーを提供する全店）
【ご当地レトルトカレー部門】「宮崎牛の贅沢プレミアムカレー」（IT’S）
【カレー関連商品部門】「インドカレー屋さんの謎ドレッシング」（理研ビタミン）
【新規事業部門】該当なし【企画部門】「安比高原スキー場食堂／カレー店あたご」（ミート）
【社会貢献部門】「カレー好き歯医者が作ったこだわり欧風ビーフカレー」（MM歯科・矯正歯科）
【特別賞（カレー大學健闘）部門】「プレミアムレトルトキーマカレー」（SPICECURRY FANFARE）、「スパイスクリーム」（沖縄黒糖カレーの店あじとや）、「レトルトバーモントカレー〈甘口〉〈中辛〉」