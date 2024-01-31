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錠菓の強ミントは苦手だが“息みがき”はしたい　変化するニーズへ「ミンティア」から“息にドレス、香りをまとうタブレット”発売

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右から「ミンティアブリーズ レモンライムドレス」と「ミンティア クリアプラス ペパーミント」

　アサヒグループ食品は「ミンティア」で錠菓の変わりゆくニーズに対応すべく、“息にドレス、香りをまとうタブレット”をコンセプトにした新商品「ミンティアブリーズ レモンライムドレス」を開発し4月1日に新発…

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