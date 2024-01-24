中部新春特集〈Part2〉

中部エリア SM・GMS展望 今年も続く勢力争い ブランド強化で対抗

・恵方は東北東 5年ぶりの週末に期待 各社「恵方巻」のラインアップは？

〈トップインタビュー〉

・中部メイカン 小寺仁康社長 既存深耕・新規獲得で増収 安八センター最終増床、新拠点も

・大光 金森武社長 外食産業回復受け増収増益 4月本社移転、アミカ新センターも

・ジーケーエス 竹尾匡利社長 売上・利益2ケタ伸長目標に 自社物流の強み活かし新規開拓

・山一商事 山下喜一郎社長 インバウンド回復で業績好調

・名給 青木基博社長 給食主要3事業が堅調推移 キッズ市場や職域販売も継続強化

・天狗缶詰 伊藤圭太郎社長 グループの連携強化に取り組む 国産「うまみ丸ごと」シリーズが拡大

・北村商店 北村篤司社長 求められる商品が提供できる力を 蔬菜水煮シリーズ「ごぼう」ラインナップを強化

・秋田屋 浅野弘義社長 利益体質さらに強靭に 物流・商品・人材育成も継続強化

・隆祥房 西村彰高社長 新規開拓に取り組む 皮の可能性は無限大

・松浦商店 松浦浩人社長 駅弁文化、次代につなぐ 「名古屋めし」名店コラボで展開

・カゴメ名古屋支店 伊藤一章支店長 「朝食」テーマに野菜摂取促進へ 「ベジチェック」来店・購買に寄与

◇ ◇

・味の素名古屋支社 春季施策商談会 「簡便」軸に新商品提案 買い上げ点数増への貢献も

・中部日本コーヒー商工組合「業界の地位向上目指す」 新年賀詞交歓会で塩澤理事長

特集記事タイトル一覧はこちら→