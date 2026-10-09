「明治北海道十勝ヨーグルト」刷新 新乳酸でなめらかさ向上

明治は、「明治北海道十勝ヨーグルト」ブランドをリニューアルする。使用する乳酸菌を北海道十勝産生乳由来の独自乳酸菌「新十勝ミルク乳酸菌」に変更し、ミルク感やなめらかさを高めた。

「明治北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト」（75g×4）は9月29日から順次、「同ミルクきわだつのむヨーグルト」（400g）は10月6日から全国でリニューアル発売。4連タイプの新商品として「同ミルクきわだつヨーグルト キャラメル風味」（70g×4）を10月6日に発売している。

乳酸菌は従来の十勝ミルク乳酸菌TM96から新十勝ミルク乳酸菌に変更。北海道十勝産生乳を製品中25％以上使用し、安定剤・香料は無添加とした。のむヨーグルトは乳原料の60％以上に十勝製造原料を使用した。

同社は4連タイプについて、シニア層の喫食増加などを背景に市場が成長していると説明。朝食に加えて間食やデザートにも提案することで、ヨーグルト市場の間口拡大を図る。

販促では、「ぼく、シマエナガ。」とコラボレーションした「十勝のまっしろ便りキャンペーン」を10月6日から12月25日まで実施。対象商品を購入すると、抽選でオリジナルアイテムを210人に、外れた人から290人にAmazonギフトカードまたはPayPayポイントを贈る。