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サントリー2023年飲料販売実績が過去最高更新　ブランド力に加えて価格改定と数量増を両立した営業が貢献

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サントリー食品インターナショナルの主要ブランド
サントリー食品インターナショナルの主要ブランド

　サントリー食品インターナショナルの2023年飲料販売実績は市場の伸びを上回り、前年比2％増の4億5427万ケースを記録し過去最高を更新した。 　コアブランドへの活動を引き続き強化したことが奏功したと…

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