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キリンビバレッジ 「生茶」と「午後の紅茶」で高付加価値提案に手応え

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「生茶 リッチ」
「生茶 リッチ」

　キリンビバレッジは2023年、「生茶」と「午後の紅茶」の基盤ブランドで高付加価値提案に手応えを得る。 　12月21日取材に応じた吉村透留社長は「高付加価値商品の提案を行い、市場創造に向けた手ごたえを…

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