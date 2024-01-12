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マクドナルド、ハッピーセット「すみっコぐらし」期間限定発売

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　マクドナルドは1月12日、ハッピーセット「すみっコぐらし」を期間限定で販売開始した。 　人気キャラクターのおもちゃをセットにすることで、ファミリー客の来店を図るのが狙い。 　同商品は、すみっコたちの…

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