others-news三幸製菓、お米のグミを開発...

三幸製菓、お米のグミを開発　求肥（ぎゅうひ）製法でもちもち食感　限定販売開始後1日で目標金額達成率115％

others-newsfreeonline
お米のグミ「mochicure（もちきゅあ）」
お米のグミ「mochicure（もちきゅあ）」

　三幸製菓はお米のグミ「mochicure（もちきゅあ）」を開発し、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で10月19日に限定販売を開始したところ、開始後1日で目標金額達成率115％を記録した…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集