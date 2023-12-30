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味の素AGF、退職後の経験を新しい価値として受け入れる「戻っておいで」「おかえり」の新発想　カムバック採用制度を導入

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味の素AGFは「戻っておいで」「おかえり」の新発想で10月1日からカムバック採用制度を導入している。（C）いらすとや
味の素AGFは「戻っておいで」「おかえり」の新発想で10月1日からカムバック採用制度を導入している。（C）いらすとや

　味の素AGFは、退職後の経験を1つのキャリアと捉えて新しい価値として受け入れる「戻っておいで」「おかえり」の新発想で10月1日からカムバック採用制度を導入している。 　同制度は、育児・介護・配偶者の…

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