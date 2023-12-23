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ファミリーマート、エリア戦略を推進　メディア化した店舗で差別化　地域貢献はサテライト店に期待

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地域貢献の要素を盛り込んだものとして、無人店舗を含めたサテライト店にも期待。写真は「ファミリーマート八洋大森学園高等学校/S店」
地域貢献の要素を盛り込んだものとして、無人店舗を含めたサテライト店にも期待。写真は「ファミリーマート八洋大森学園高等学校/S店」

　ファミリーマートは、エリア戦略を推進して各地で異なるニーズにきめ細かく対応していく。 　同社は、3月1日付で北日本・首都圏・中日本・近畿・西日本の地域代表を新設。地域代表は社長直轄の役職で、社長補佐…

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