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マクドナルド、ハッピーセット「ハローキティ50周年」期間限定発売 全50種類のハローキティのぬいぐるみを用意

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マクドナルドは12月15日、ハッピーセット「ハローキティ50周年」を期間限定販売する。 2024年に誕生50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とハッピーセットが50周年を記念してコ…

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