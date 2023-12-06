牛たん専門店「ねぎし」で「アイリッシュ グラスフェッドビーフ クリスマスキャンペーン」

牛たん専門店「ねぎし」では、今月25日にかけて「アイリッシュ グラスフェッドビーフ クリスマスキャンペーン」を実施中だ。アイルランド政府食糧庁Bord Bia Bia（ボード・ビア）との取り組み。牧草…