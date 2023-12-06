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ケンタッキー冬の風物詩 「オリジナルチキン」10ピースなど詰め合わせた「ウィンターパック10ピース」4970円→3990円

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「ウィンターパック」イメージ（日本ケンタッキー・フライド・チキン）
「ウィンターパック」イメージ（日本ケンタッキー・フライド・チキン）

日本ケンタッキー・フライド・チキンは冬の風物詩として11月29日から「ウィンターパック」を販売している。 ⾚を基調とした⾊合いとゴールドがキラキラと施されたデザインパッケージでクリスマスなどのハレの日…

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