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富山に根ざす老舗菓子メーカー･日の出屋製菓　コロナ禍で大打撃　コラボ･付加価値商品で起死回生〈連載5〉

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コラボ商品の一例。「ドラえもん しろえび紀行」
コラボ商品の一例。「ドラえもん しろえび紀行」

　1924年（大正13年）2月26日、富山県福光町新町（現･南砺市福光新町）で川合宣之氏が創業した日の出屋製菓産業は来年、創業100周年を迎える。 　富山県の東西に製造拠点を構え、あられ・かきもち・せ…

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