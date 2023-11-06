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- 食品新聞 WEB版（食品新聞社）

値上げ影響も間口キープ　食卓への浸透進む

・富士特殊紙業　水性印刷への追い風さらに　杉山真一郎社長に聞く
・ごみゼロ＆食品ロス削減イベント　名城食品など食品ロス削減策披露
・山一商事「スタイチ」提案領域拡大　広くアウトドア・スポーツに
・中京各地でイベント活況　コロナ5類移行で復活組も

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