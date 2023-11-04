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「うまい！これ、絶対驚くから一回飲んでほしい」　阿部寛さん訴求する新「檸檬堂 鬼レモン」　史上最高濃度レモン果汁21%使用

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新「檸檬堂 鬼レモン」
新「檸檬堂 鬼レモン」

　日本コカ・コーラは10月23日にリニューアル発売した「檸檬堂 鬼レモン」のマーケティング活動を展開している。 　「檸檬堂」では、日本各地の酒場で提供されるおいしいレモンサワーのこだわりに学び、焼酎を…

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