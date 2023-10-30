others-newsコメ消費促進へ食材・メニュ...

コメ消費促進へ食材・メニュー提案 昭和「年末謝恩見本市」　

others-newsfreeonline
コメ、具材とともに海苔にもこだわったおにぎり提案（昭和 年末謝恩見本市）
コメ、具材とともに海苔にもこだわったおにぎり提案（昭和 年末謝恩見本市）

昭和（愛知県稲沢市、青山尚正社長）は10月17、18の両日、本社会場で「年末謝恩見本市」を開催。今年のスローガンは「NEWくらしック～おかげ様で50回～」。出展企業は345社。2日間で過去最高となる約…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集