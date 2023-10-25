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「伊藤園お～いお茶新俳句大賞」の最高位に8歳の作品　「負けた！」と夏井いつきさん　いとうせいこうさんも称賛

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最高位の文部科学大臣賞に選ばれた小林航さん（8歳）
最高位の文部科学大臣賞に選ばれた小林航さん（8歳）

　伊藤園は23日、「お～いお茶」商品パッケージに掲載して発表する「第三十四回伊藤園お～いお茶新俳句大賞」入賞作品2千句を決定し、表彰式を行った。 最高位の文部科学大臣賞に選ばれたのは、小林航さん（8歳…

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