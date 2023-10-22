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江崎グリコ「アーモンド効果」で食シーン提案強化　Mizkanの鍋つゆとのコラボ展開

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売場に並ぶ「アーモンド効果」。シールPOPでN0.1訴求を展開
売場に並ぶ「アーモンド効果」。シールPOPでN0.1訴求を展開

江崎グリコは秋冬、アーモンドミルク市場の9割のシェアを握る「アーモンド効果」で食シーン提案を強化していく。 人流回復による家庭内需要の減少で足踏みする1Lの強化と、前期（12月期）から今上期にかけて購…

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