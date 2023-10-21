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時間や手間をかけずにお湯を注ぐだけでスタバ体験　スターバックス家庭用コーヒー初の瓶入りタイプ「カフェ モーメント」好発進

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ネスレ日本の都間友紀子飲料事業本部スターバックスCPGビジネス部ユニットマネージャー
ネスレ日本の都間友紀子飲料事業本部スターバックスCPGビジネス部ユニットマネージャー

　ネスレ日本は10月19日、コーヒーの需要期に向けて、9月1日に新発売して好スタートを切った「スターバックス カフェ モーメント」のアピールを開始した。 　同商品は、スターバックス家庭用コーヒー製品で…

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