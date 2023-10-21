others-newsネスレが北村匠海さんと岸井...

ネスレが北村匠海さんと岸井ゆきのさんを起用し「そのコーヒーは、あなたをちょっとだけヒーローにする」を訴求する真意は？

others-newsfreeonline
北村匠海さん（右）と岸井ゆきのさん（左）に囲まれるネスレ日本飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒー＆システム＆ギフティングビジネス部の中西弘明氏
北村匠海さん（右）と岸井ゆきのさん（左）に囲まれるネスレ日本飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒー＆システム＆ギフティングビジネス部の中西弘明氏

　ネスレ日本は、ネスレグローバル共通の新コンセプト“Make your world”を掲げ「ネスカフェ」がネスレの責任ある調達基準を満たしたコーヒー豆を使用していることをアピールしている。 　10月2…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集