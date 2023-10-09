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「ネスカフェ 香味焙煎」ブランド刷新で飲用層が拡大　勢い加速へ絶好調のスティックタイプからラテの新商品

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左から「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢」スティックタイプとスティックミックス「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢 スティックコーヒー」
左から「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢」スティックタイプとスティックミックス「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢 スティックコーヒー」

　ネスレ日本は今年、「ネスカフェ 香味焙煎」で新たに30代女性をメインのコミュニケーションターゲットに定めるなどしてブランドを刷新。これにより3月1日に新発売した「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢…

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