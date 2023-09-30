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伊藤園、野菜パウダーで“食パ”向上　「ささっと1秒 マシマシ野菜」発売

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「ささっと1秒 マシマシ野菜」
「ささっと1秒 マシマシ野菜」

　伊藤園は、「ささっと1秒 マシマシ野菜」シリーズを立ち上げ、現代人の「食パ（食事パフォーマンス）」の向上を目指す。 　10月2日、同シリーズから「トマト&にんじん」「3種の緑色野菜」を新発売…

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