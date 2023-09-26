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マクドナルド期間限定商品入り260円割安な「食べくらべポテナゲ大」と530円割安な「食べくらべポテナゲ特大」販売

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「食べくらべポテナゲ大」（左下）と「食べくらべポテナゲ特大」（右下）
「食べくらべポテナゲ大」（左下）と「食べくらべポテナゲ特大」（右下）

日本マクドナルドは20日から、期間限定商品「プリプリエビプリオ」の発売に伴い、「ポテナゲ」に同商品をセットにした「食べくらべ ポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」を期間限定販売している。 夕方5時…

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