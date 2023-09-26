マクドナルド期間限定商品入り260円割安な「食べくらべポテナゲ大」と530円割安な「食べくらべポテナゲ特大」販売

日本マクドナルドは20日から、期間限定商品「プリプリエビプリオ」の発売に伴い、「ポテナゲ」に同商品をセットにした「食べくらべ ポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」を期間限定販売している。 夕方5時…