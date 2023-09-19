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キリンから日本で唯一の機能性表示食品 免疫ケアと睡眠の質向上をサポートする飲料が登場

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「おいしい免疫ケア　睡眠」（キリンビバレッジ）
「おいしい免疫ケア　睡眠」（キリンビバレッジ）

キリンビバレッジは、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」とGABAを配合した「おいしい免疫ケア　睡眠」を10月3日から新発売する。同社が発売する「プラズマ乳酸菌」入り飲料のダブルヘルスクレーム商品は同商…

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