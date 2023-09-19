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国内産米粉促進ネット 20周年へ取組み開始 セミナーで議論白熱

米（コメ）freeonline
国内農業の課題や米粉の普及促進について討議した
国内農業の課題や米粉の普及促進について討議した

国内産米粉促進ネットワークは8月26日、「23年度通常総会」を都内で開催し、すべての議案が承認された。23年度は組織の略称を「CAP・N（キャップネット）」から変更するほか、5年後の設立20周年に向け…

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