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ファミリーマート、ウマ娘デザイン袋の「ファミチキ」数量限定発売

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ウマ娘「オグリキャップ」「がデザインされた「ファミチキ」の袋 © Cygames, Inc.
ウマ娘「オグリキャップ」「がデザインされた「ファミチキ」の袋 © Cygames, Inc.

ファミリーマートは8月26日から人気キャラクター「ウマ娘」をデザインしたホットスナック袋の「ファミチキ」を数量限定発売している。 Cygames（サイゲームス）が提供する大人気ゲーム「ウマ娘 プリティ…

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